Особенности паралелей и меридиан
География
Особенности паралелей и меридиан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем, это линии на карте или глобусе. Меридианы являются линиями долготы, которые проходят через полюса планеты, указывая направление "север- юга", в свою очередь, параллели- линии постоянной широты, идущие параллельно экватору в направлении "запад-восток". Пересекаясь, данные линии образуют на карте систему географических координат.
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