ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!! Разложите величины в порядке возрастания 4096 битов, 4 кбайта, 4000 байтов, 100 битов, 800 байтов.
Информатика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!! Разложите величины в порядке возрастания 4096 битов, 4 кбайта, 4000 байтов, 100 битов, 800 байтов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 бит 2) 4096 бит 3) 800 байт 4) 4000 байт 5) 4 кб ну вроде как
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