Составь диалог вопросительного и восклицательного знаков. Не обязательно много. ??РОЧНО
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Составь диалог вопросительного и восклицательного знаков. Не обязательно много. ??РОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Здравствуй, ты была Сегодня в школе? -Да, а почему тебя не было? -Я сегодня ездила на к врачу! -Ясно! Мы проходили новые материалы! -По какому предмету? -По математике! -Понятно, сможешь придти ко мне в шесть часов и объяснить материал? -Да, конечно! -Спасибо большое, до встречи!
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