Сумма 2 чисел 549. одно из них в 8 раз больше другого. найдите эти числа (61 488 ответы ) н?? как их найти?lt;/pgt;
Математика
Сумма 2 чисел 549. одно из них в 8 раз больше другого. найдите эти числа (61 488 ответы ) н?? как их найти?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
549÷9=61 первое число 61×8=488
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