Сумма 2 чисел 549. одно из них в 8 раз больше другого. найдите эти числа (61 488 ответы ) н?? как их найти?lt;/pgt;

Математика

Сумма 2 чисел 549. одно из них в 8 раз больше другого. найдите эти числа (61 488 ответы ) н?? как их найти?lt;/pgt;

Автор: Гость