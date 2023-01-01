Фабрика выпустила 4000 кастюмов которые были продоны за три недели первую неделю продали 30 процентов а за вторую неделю продали 65 процентов какое колличество костюмов было продано за третью неделю

Математика
Фабрика выпустила 4000 кастюмов которые были продоны за три недели первую неделю продали 30 процентов а за вторую неделю продали 65 процентов какое колличество костюмов было продано за третью неделю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30+65=95% 2)100-95=5% 3)4000:100•5= 200 костюмов
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