Фабрика выпустила 4000 кастюмов которые были продоны за три недели первую неделю продали 30 процентов а за вторую неделю продали 65 процентов какое колличество костюмов было продано за третью неделю

Математика

Фабрика выпустила 4000 кастюмов которые были продоны за три недели первую неделю продали 30 процентов а за вторую неделю продали 65 процентов какое колличество костюмов было продано за третью неделю

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