Сочинение "Урок Географии" помогите пажалуйстаааааааааааа

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Сочинение "Урок Географии" помогите пажалуйстаааааааааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёт урок географии.Мальчика вызвали к доске.Он показывает расположение стран.Класс сидит тихо, внимательно слушает.Учительница слушает мальчика, стоя рядом с классом.
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