Из 12 мотков шерсти получилось 3 одинаковых свитеров зделать краткую запись
Математика
Из 12 мотков шерсти получилось 3 одинаковых свитеров зделать краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12мот-3свит 4мот-1свит
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