Какой будет высота террикона через 25 лет если процесс денудации горных пород происходит со скоростью 51 см/год а высота террикона 120 м

География

Какой будет высота террикона через 25 лет если процесс денудации горных пород происходит со скоростью 51 см/год а высота террикона 120 м

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