Какой будет высота террикона через 25 лет если процесс денудации горных пород происходит со скоростью 51 см/год а высота террикона 120 м

География
Какой будет высота террикона через 25 лет если процесс денудации горных пород происходит со скоростью 51 см/год а высота террикона 120 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:                                 51см * 25=1275 МЕТРЫ ПЕРЕВОДИМ В СМ 120М=1200см 1275+1200=2475 Ответ высота террикона через 25 лет будет 2475 см
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