Высота прямоугольного параллелепипеда, равна 1 1/5 дм, составляет 6/7 его длины, и в 1 1/2 раза больше ширины. Что больше и на сколько: объем параллелепипеда или объем куба с ребром 1 1/5 дм?

Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда, равна 1 1/5 дм, составляет 6/7 его длины, и в 1 1/2 раза больше ширины. Что больше и на сколько: объем параллелепипеда или объем куба с ребром 1 1/5 дм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, вычислим длину и ширину параллелепипеда: длина равна 1,2:(6/7) = 1,4 дм, ширина: 1,2:1,5 = 0,8 дм. Объем параллелепипеда: V = 1,21,40,8 = 1,344 (куб.дм). Объем куба: V = 1,2^3 = 1,728 (куб.дм). Итак, мы видим, что объем куба больше. Чтобы узнать, насколько именно, разделим больший объем на меньший: 1,728:1,344 = 1,2857, или 9/7, то есть объем данного куба больше объема данного параллелепипеда в 1 2/7 раза
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