Высота прямоугольного параллелепипеда, равна 1 1/5 дм, составляет 6/7 его длины, и в 1 1/2 раза больше ширины. Что больше и на сколько: объем параллелепипеда или объем куба с ребром 1 1/5 дм?
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда, равна 1 1/5 дм, составляет 6/7 его длины, и в 1 1/2 раза больше ширины. Что больше и на сколько: объем параллелепипеда или объем куба с ребром 1 1/5 дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, вычислим длину и ширину параллелепипеда: длина равна 1,2:(6/7) = 1,4 дм, ширина: 1,2:1,5 = 0,8 дм. Объем параллелепипеда: V = 1,21,40,8 = 1,344 (куб.дм). Объем куба: V = 1,2^3 = 1,728 (куб.дм). Итак, мы видим, что объем куба больше. Чтобы узнать, насколько именно, разделим больший объем на меньший: 1,728:1,344 = 1,2857, или 9/7, то есть объем данного куба больше объема данного параллелепипеда в 1 2/7 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какой будет высота террикона через 25 лет если процесс денудации горных пород происходит со скоростью 51 см/год а высота террикона 120 м
Русский язык
Люби кататся люби и саночки возитьи напиши , в какой жизненной ситуации уместно будет утребить выражение . P.Sя ответила что когда человек не хочет...