Даю 50 балов проанализировать 1)морская царевна 2)русалка 3)старушка и чертенята плизз текст найдите в интернете фото не грузится

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Баллада"Морская царевна",а это именно баллада, которая вбирает в себя древние предания о русалках, где присутствует обаяние русских народных сказок, где трагедия мира в жестокости равнодушия, хладнокровно разрушает красоту. В балладе соединены воедино и осмыслены важные мотивы лермонтовской позиции: тайна и красота, любовь и смерть, добро и зло. Волшебный мир лермонтовской баллады- это мечта о недостижимой в реальном мире гармонии. Любовь, как творческое начало, гибнет в мире жестокости, холодного рассудка. Гибнет сама природа, ее красота, когда она лишается своего естественного покрова, своей тайны.