Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное x и y если x =a4b4c2d4 и y=a2b2c2d4

Математика

Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное x и y если x =a4b4c2d4 и y=a2b2c2d4

Автор: Гость