Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное x и y если x =a4b4c2d4 и y=a2b2c2d4
Математика
Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное x и y если x =a4b4c2d4 и y=a2b2c2d4
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Гость:
Здраствуйте,можно конкретней.?
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