Помогите: Найти: а) 30% от 250: б)50% от 170: в) 3% от 200

Алгебра
Помогите: Найти: а) 30% от 250: б)50% от 170: в) 3% от 200
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)250*0,3=75 б)170*0,5=85 в)200*0,03=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите в предложениях словосочетания Вечером туристы быстро поставили палатки ??а берегу небольшой речки
Ответить
Другие предметы
Анализ верша трыялет максима багдановича
Ответить
Математика
Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное x и y если x =a4b4c2d4 и y=a2b2c2d4
Ответить
Русский язык
Задание 4. В сочинениях абитуриенты использовали разговорную и сленговую лексик?? вместо книжной и нейтральной. Найдите эти ошибки и исправьте пр...
Ответить
История
Життя на фронтi i в тилу в роки Першої світової війни . Опишите своими словами эту ??ему, можете рассказать, что вы думаете об этом. Может быть с...
Ответить