Помогите: Найти: а) 30% от 250: б)50% от 170: в) 3% от 200
Алгебра
Помогите: Найти: а) 30% от 250: б)50% от 170: в) 3% от 200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)250*0,3=75 б)170*0,5=85 в)200*0,03=6
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