Предложить побеседовать на тему мой день рождения

Гость: Гость:

-Маша,а когда у тебя день рождения? -у меня день рождения 12 сентября -так это же через неделю?! -да!Я как раз шла пригласить тебя на него! -Да?день рождения это хорошо!А где он будет? -он будет у меня дома в слелующию субботу -спасибо за приглашение,обязательно прийду Ну если что поменяй что то