Предложить побеседовать на тему мой день рождения

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Предложить побеседовать на тему мой день рождения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Маша,а когда у тебя день рождения? -у меня день рождения 12 сентября -так это же через неделю?! -да!Я как раз шла пригласить тебя на него! -Да?день рождения это хорошо!А где он будет? -он будет у меня дома в слелующию субботу -спасибо за приглашение,обязательно прийду Ну если что поменяй что то
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