Влияние Первой мировой войны на общественно-политическую жизнь Донбасса.

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рвая мировая война принесла неисчислимые бедствия трудящимся Донбасса. На военную службу было мобилизовано около 30% робочих. Много новобранцев погибло на фронте и десятки тысяч семей лишились кормильцев. Война ухудшила и без того тяжелое материальное положение трудящихся. Цены на предметы первой необходимости увеличились в 2—3 раза. Даже на страницах буржуазных газет все чаще появлялись сообщения о нехватке продуктов питания в Донбассе: «В городе Луганске нет сахара, муки и других продуктов, а масла и яиц на базарах не видно уже больше месяца, их можно достать только у знакомых или из-под полы».В то время как экономические условия жизни трудящихся ухудшались, прибыли капиталистов росли. Если в 1912—1913 гг. чистая прибыль владельцев паровозостроительного завода Гартмана составила 904 тыс. рублей, то в 1916 году — более двух млн. рублей. Закрылись многие предприятия, некоторые были переведены на изготовление продукции, необходимой военному ведомству. В погоне за прибылями предприниматели усиливали эксплуатацию рабочих, удлиняя рабочий день до 13—14 часов, уменьшая зарплату. По сравнению с 1913 годом она составляла 75 проц. В цехах царили ужасная теснота, грязь. Не было раздевалок, дуых и даже баков для питьевой воды.Беспрерывный рост цен, продовольственный кризис и поражения на фронте ускорили процесс революционизирования масс. Антивоенные выступления начались в первые же дни мобилизации.Выступление 15 тыс. запасных солдат в Луганске явилось выражением их протеста против войны и предстоящей отправки на фронт. К солдатам присоединились многие рабочие. В Луганск была вызвана рота 136-го Таганрогского полка, жестоко расправившаяся с безоружными призывниками. Трое из них были убиты, 20 ранены, 99 человек арестованы и осуждены. В июле 1914 года антивоенные выступления состоялись в Бахмуте, Горловке, Никитовке и Макеевке, где произошла вооруженная расправа с мобилизованными — было убито 13 и ранено 17 человек.Выступление против войны произошло также в августе 1914 года в Криндачевке (ныне город Красный Луч). Объединившись с рабочими, которые не подлежали мобилизации, запасные солдаты вступили в стычку с полицией, разгромили канцелярию полицейского исправника. В ходе столкновения два человека были убиты, шесть — ранены.Война сильно осложнила работу большевистских организаций. Царское правительство усилило репрессии против них. Основная часть партийных комитетов и групп была разгромлена, многие партийные работники арестованы и сосланы в отдаленные места страны.От массовых арестов сильно пострадал Юзово-Макеевский комитет РСДРП, однако деятельность его не прекратилась. Оставшиеся на свободе большевики постепенно восстанавливали свои организации. Активизировали свою работу партийные группы на рудниках Берестово-Богодуховском, «Ветка», Ртутном, Фурсовском, Щербиновском, на металлургических заводах в Енакиеве, Юзовке.К 1 августа 1914 года численность рабочих в угольной промышленности сократилась на 33%. Им на смену приходили выходцы из сел, стремившиеся укрыться от мобилизации кулаки. В 1916 году издан указ о привлечении «инородческого» населения для работ на горных предприятиях. На шахтах и заводах начали использовать мобилизованных на тыловые работы крестьян из Средней Азии, наемных рабочих из Китая, Ирана и других стран, а позднее — военнопленных и беженцев. Последние две категории в 1916 году составляли 66,5 проц. общего числа шахтеров Донбасса.Предприниматели широко использовали труд женщин и подростков. В 1916 году только в металлургической промышленности эта категория рабочих составляла 17,8 проц. Увеличилась продолжительность рабочего дня. Широко практиковались сверхурочные работы, которые в условиях войны были объявлены обязательными. Изнурительный труд, хроническое недоедание приводили к физическому истощению людей, массовым заболеваниям. Так, в 1915 году, по заниженным официальным данным, лишь в Бахмутском уезде было зарегистрировано 300 тыс. больных.В 1916 году на Луганщине широко развернулась забастовочная борьба. В мае состоялись массовые выступления рабочих Луганского паровозостроительного и Алчевского металлургического заводов. Требования бастующих были частично удовлетворены. В июле бастовали 15 тыс. рабочих заводов и фабрик Луганска. Стачку жестоко подавили войска. За участие в забастовке 50 рабочих-активистов были арестованы, около 600 человек, в т. ч. организаторы забастовки А. Я. Пархоменко и Ф. Р. Якубовский, отправлены на фронт. Организаторами и руководителями стачечной борьбы рабочих выступали большевистские организации. Активно действовала в то время Луганская большевистская организация. В Старобельском уезде большую разъяснительную работу проводила группа коммунистов, возглавляемая Ф. Д. Панфиловым. 2 июня 1916 года она организовала выступление женщин города Старобельска, потребовавших вернуть их мужей и сыновей из окопов. Полиция подавила выступление, арестовав 85 человек.