Предскажите, как будет идти луч света из воды в алмаз : какой из углов (угол падения или угол преломления) будет больше. Объясните почему.
Физика
Предскажите, как будет идти луч света из воды в алмаз : какой из углов (угол падения или угол преломления) будет больше. Объясните почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол преломления, потому что это все таки алмаз, а у алмазов несколько углов
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