Предскажите, как будет идти луч света из воды в алмаз : какой из углов (угол падения или угол преломления) будет больше. Объясните почему.

Физика

Предскажите, как будет идти луч света из воды в алмаз : какой из углов (угол падения или угол преломления) будет больше. Объясните почему.

Автор: Гость