У веры было 50 р Она купила альбом за 36 р и карандаш за 7 р НАПИШИ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И РЕ??ЕНИЕ + ОТВЕТ
Математика
У веры было 50 р Она купила альбом за 36 р и карандаш за 7 р НАПИШИ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И РЕ??ЕНИЕ + ОТВЕТ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Альбом - 36руб Карандаш - 7руб Решение: 1)36+7=43(рубля)потратила Вера на карандаш и альбом 2)50-43=7(руб) Ответ: 7 рублей осталось у Веры
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