У веры было 50 р Она купила альбом за 36 р и карандаш за 7 р НАПИШИ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И РЕ??ЕНИЕ + ОТВЕТ

Математика

У веры было 50 р Она купила альбом за 36 р и карандаш за 7 р НАПИШИ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ И РЕ??ЕНИЕ + ОТВЕТ

Автор: Гость