Какое проверочное слово к слову приблизИться

Русский язык
Какое проверочное слово к слову приблизИться
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Гость:
БлИзь ( допусти города)
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