Связь между мировым экономическим кризисом 30-х годов и назреванием второй мирово?? войны
История
Связь между мировым экономическим кризисом 30-х годов и назреванием второй мирово?? войны
Ответ(ы) на вопрос:
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Втора́я мирова́я война́ (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества. В ней участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80 % населения земного шара). Боевые действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.
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