Представитель какой профессии изображён на фотографии? Какую работу выполняют люди этой профессии?Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии?Назови два-три качества и поясни свой выбор. ( ПА...
Окружающий мир
Представитель какой профессии изображён на фотографии? Какую работу выполняют люди этой профессии?Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии?Назови два-три качества и поясни свой выбор. ( ПАСТУХ )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пастух работает на ферме в селе. пастух следит за овцами. чтобы их не украли и они не убежали в другую сторону.
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