Представте числа в виде m/n, где m- целое, n - натуральное. 7 1/15=... 1= -3= 0= 5,018= -0,(3)

Математика
Представте числа в виде m/n, где m- целое, n - натуральное. 7 1/15=... 1= -3= 0= 5,018= -0,(3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71/15=)71=m  n=15 1=) m=n -3 =) m=-3 n =1 0=) m=0 5.018=) m =5018 n=1000 -0,(3) =) m=-1 n=3
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