: это будет дробная черта х:17=20:35

Математика
: это будет дробная черта х:17=20:35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=(17*20)/35=........
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