Нужно составить 5 сложных предложений с союзами

Гость: Гость:

1) Для того чтобы правильно писать, необходимо учить правила.2) Светило солнце, и небо было ясное, без единого облачка.3) Из-за пригорка казалось, что озеро вот-вот появится, но оно не появлялось.4) Он шел рядом со мной и смеялся, потому что я рассказал ему анекдот.5) Как только солнце выглянуло из-за туч, сразу же показались дети.