Нужно составить 5 сложных предложений с союзами
Русский язык
Нужно составить 5 сложных предложений с союзами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Для того чтобы правильно писать, необходимо учить правила.2) Светило солнце, и небо было ясное, без единого облачка.3) Из-за пригорка казалось, что озеро вот-вот появится, но оно не появлялось.4) Он шел рядом со мной и смеялся, потому что я рассказал ему анекдот.5) Как только солнце выглянуло из-за туч, сразу же показались дети.
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