Какова плотность металла масса которога 4 кг а объем 2*10^-4

Физика
Какова плотность металла масса которога 4 кг а объем 2*10^-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность равно 40/2*10^-4паскаль
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