Помогите,плес. Устройство которого нет. Допустим телефон с бесконечной зарядкой. Зачем он нужен , почему и т.д.
Информатика
Помогите,плес. Устройство которого нет. Допустим телефон с бесконечной зарядкой. Зачем он нужен , почему и т.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесконечная зарядка - довольно удобно, не придётся заряжать его через день, или два. так как не придётся заряжать, ты не сможёшь пропустить важных звонков. Сейчас телефон стал воплощать в себе всё: хорошая камера, устройство для работы с фотографиями, устройство для работы с музыкой, в конце концов можно игрушки из плеймаркета/айстора скачать. Как-то так.
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