В каком году,где жили и чем занимались Ацетки

История
В каком году,где жили и чем занимались Ацетки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ацтеки- народ проживавший в Мексике в 14-16 веках, столицей был город Теночтитлан. Они занимались земледелием,выращивали кукурузу, бобы и т.д. Так же занимались медициной(она была у них на высшем уровне для тех времен), занимались собирательством, строили храмы занимались искусством на высшем уровне у них была литература
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