Написать сочинение на тему: Добро отзывается добром. По произведениям; "Уроки Француского" и "Конь с розовой гривой". Помогите пожалуйста))

Литература
Написать сочинение на тему: Добро отзывается добром. По произведениям; "Уроки Француского" и "Конь с розовой гривой". Помогите пожалуйста))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро всегда побеждает!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти значение выражения√448/√7
Ответить
Русский язык
Произвести синтаксический разбор предложения. 1в. Движутся материки или стоят на ??есте?
Ответить
Алгебра
Пожалуйста, объясните как решать. Заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите решить!минус 180 прибавить скобки открываются минус одна вторая прибавит?? трм целых пять десятых скобки закрываются
Ответить
Қазақ тiлi
СРОЧНО пожалуйста моя любимая казахская традиция на казахском желательно с переводом пожалуйста! )
Ответить