Пожалуйста, объясните как решать. Заранее спасибо
Алгебра
Пожалуйста, объясните как решать. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,8*2,8=7,84 √7-√7,84<0 значит 2х-5>0 2х>5 x>2.5
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