СРОЧНО пожалуйста моя любимая казахская традиция на казахском желательно с переводом пожалуйста! )

Гость: Гость:

Менің сүйікті дəстүрім ол баланың тұсауын кесу болып табылады . моя любимя традиция это этот как там перевести то блин это короче перед тем как ребенок ходил ему там тұстау кесу делают оны ақсақал адамдарға кескізеді . ала жіп байлап кеседі . содан кейін тəй тəй деп баланы жүргізеді это делают взрослые люди .