СРОЧНО пожалуйста моя любимая казахская традиция на казахском желательно с переводом пожалуйста! )

Қазақ тiлi
СРОЧНО пожалуйста моя любимая казахская традиция на казахском желательно с переводом пожалуйста! )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті дəстүрім ол баланың тұсауын кесу болып табылады . моя любимя традиция это этот как там перевести то блин это короче перед тем как ребенок ходил ему там тұстау кесу делают оны ақсақал адамдарға кескізеді . ала жіп байлап кеседі . содан кейін тəй тəй деп баланы жүргізеді это делают взрослые люди .
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