Проспрягайте глаголы I спряжения в единственном числе. Обозначьте окончания. Укажите время. Пересказывать, пересказать; переписывать, переписать; придумывать,придумать. Помогите!
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Проспрягайте глаголы I спряжения в единственном числе. Обозначьте окончания. Укажите время. Пересказывать, пересказать; переписывать, переписать; придумывать,придумать. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересказывать - окончание АТЬ 1 спряжение, настоящее время; Пересказать - окончание АТЬ 1 спряжение, будущее время; Переписывать - окончание АТЬ 1 спряжение, настоящее время; Переписать - окончание АТЬ 1 спряжение, будущее время; Придумывать - окончание АТЬ 1 спряжение, настоящее время; Придумать - окончание АТЬ 1 спряжение, будущее время.
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