Проспрягайте глаголы I спряжения в единственном числе. Обозначьте окончания. Укажите время. Пересказывать, пересказать; переписывать, переписать; придумывать,придумать. Помогите!

Гость: Гость:

Пересказывать - окончание АТЬ 1 спряжение, настоящее время; Пересказать - окончание АТЬ 1 спряжение, будущее время; Переписывать - окончание АТЬ 1 спряжение, настоящее время; Переписать - окончание АТЬ 1 спряжение, будущее время; Придумывать - окончание АТЬ 1 спряжение, настоящее время; Придумать - окончание АТЬ 1 спряжение, будущее время.