Как правильно написать предложение: Природа юга более лучшая и разнообразнее пр??роды севера.

Русский язык
Как правильно написать предложение: Природа юга более лучшая и разнообразнее пр??роды севера.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа на юге, лучше и разнообразнее, чем на севере
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите сумму всех натуральных чисел, которые делятся на 7и не превосходят 370
Ответить
Математика
Задача. Туристы шли 3 дня. В 1 день они прошли 40% всего пути.Во 2 день 1/3 остатка.Посл?? этого им ост. Пройти 8 км.Найди длину всего пути
Ответить
Химия
Напишите сильные и слабые безкислотные кислоты пожалуйста
Ответить
Математика
Выразить в килограммах 2/5 центнеров
Ответить
Русский язык
Какой корень к слову метёлочки? Даю 10 баллов!
Ответить