Как правильно написать предложение: Природа юга более лучшая и разнообразнее пр??роды севера.
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Как правильно написать предложение: Природа юга более лучшая и разнообразнее пр??роды севера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа на юге, лучше и разнообразнее, чем на севере
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