Выразить в килограммах 2/5 центнеров
Математика
Выразить в килограммах 2/5 центнеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 центнер = 100кг. 2/5 от 100кг = 40 кг. Ответ -40кг
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