Какой корень к слову метёлочки? Даю 10 баллов!
Русский язык
Какой корень к слову метёлочки? Даю 10 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЕТёлочки, наверное.
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