Задача. Туристы шли 3 дня. В 1 день они прошли 40% всего пути.Во 2 день 1/3 остатка.Посл?? этого им ост. Пройти 8 км.Найди длину всего пути

Математика

Задача. Туристы шли 3 дня. В 1 день они прошли 40% всего пути.Во 2 день 1/3 остатка.Посл?? этого им ост. Пройти 8 км.Найди длину всего пути

Автор: Гость