Задача. Туристы шли 3 дня. В 1 день они прошли 40% всего пути.Во 2 день 1/3 остатка.Посл?? этого им ост. Пройти 8 км.Найди длину всего пути
Математика
Задача. Туристы шли 3 дня. В 1 день они прошли 40% всего пути.Во 2 день 1/3 остатка.Посл?? этого им ост. Пройти 8 км.Найди длину всего пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1д - 40% 2д - 1/3 ост. 3д - 8км (что является 2/3 остатка пути) 1) 8/2*3=12 (км) - проехал за 2 и 3 день, что является 60% всего пути 2) 12/60*100=20 (км) - весь путь
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