Напишите сильные и слабые безкислотные кислоты пожалуйста
Химия
Напишите сильные и слабые безкислотные кислоты пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с галогенами. то кислоты вида НГ. Чем ниже галоген в группе. тем сильнее кислота. HI — самая сильная HBr — менее сильная. но всё равно сильная HCl — слабее первых двух. но всё равно сильная HF — самая слабая. И вообще слабая кислота. Есть ещё H₂S — сероводородная кислота. Она очень слабая. Сила кислот зависит от лёгкости отщепления протона (катиона водорода Н⁺). Чем легче он отщепляется, тем кислота сильнее.
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