Докажите, что если число м натуральное, то последней цифрой в числе м^2 не может быть цифра 8
Алгебра
Докажите, что если число м натуральное, то последней цифрой в числе м^2 не может быть цифра 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При любом разряде числа м, в разряде единиц стоит одна из цифр от 0 до 9, но ни одна из этих цифр при умножении на себя не дает число оканчивающееся на 8.
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