Помогите решить!минус 180 прибавить скобки открываются минус одна вторая прибавит?? трм целых пять десятых скобки закрываются
Математика
Помогите решить!минус 180 прибавить скобки открываются минус одна вторая прибавит?? трм целых пять десятых скобки закрываются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-180+(-0,5+3,5)=-180+3=-177
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