Произвести синтаксический разбор предложения. 1в. Движутся материки или стоят на ??есте?

Русский язык
Произвести синтаксический разбор предложения. 1в. Движутся материки или стоят на ??есте?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движутся (сказуемое ) материки (подлежащие ) или стоят (сказуемое ) на месте (обстоятельство )
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