Радиус окружности 15 см. Определите длину дуги этой окружности, если центральный у??ол, соответствующий этой дуге равен 72 градусам.

Геометрия
Радиус окружности 15 см. Определите длину дуги этой окружности, если центральный у??ол, соответствующий этой дуге равен 72 градусам.
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Гость:
Длина = (пи* радиус* угол)делить на 180
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