От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поеза один со скорос??ью 78 км/ч а другой 82 км/ч на каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа. Способ 1:На сколько километров каждый час поезда удаля...

Математика

От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поеза один со скорос??ью 78 км/ч а другой 82 км/ч на каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа. Способ 1:На сколько километров каждый час поезда удаляются друг от друга? 2)На какое расстояние удалятся поезда друг от другатза 3 часа?

Автор: Гость