От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поеза один со скорос??ью 78 км/ч а другой 82 км/ч на каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа. Способ 1:На сколько километров каждый час поезда удаля...

Математика
От вокзала одновременно в одном направлении отправились два поеза один со скорос??ью 78 км/ч а другой 82 км/ч на каком расстоянии друг от друга будут поезда через 3 часа. Способ 1:На сколько километров каждый час поезда удаляются друг от друга? 2)На какое расстояние удалятся поезда друг от другатза 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: (78+82)*3=480(км) 2 способ: 78*3+82*3=480(км)
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