На координатной плоскости задан график функции y=kx+b Найдите максимальное значен??е функции y=kx^2+bx

Математика
На координатной плоскости задан график функции y=kx+b Найдите максимальное значен??е функции y=kx^2+bx
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)если k=- 1 Пусть max знач =О =) O(-b/2a;  kb^2/2a - b^2/2a)
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