Положительные и отрицательные черты экономико-географического положения Казахс??ана.
География
Положительные и отрицательные черты экономико-географического положения Казахс??ана.
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Гость:
Положит:Центральное, транзитное положениеГраничит с развитыми экономическими районами (Россия и Китай)Размещен на транзитных трассах- использование территории Казахстана для грузов из Китая в Россию и Европу, из России в страны АзииБольшие запасы минеральных ресурсовОтриц:Горные хребты на югеОтсутствие выхода к Мировому океануотсутствие перевозки грузов морскими путями
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