Представьте,что на землю прилетели инопланетяне какие бы вопрлсы вы им задали?какие ответы вы хотели бы от них услышать? напишите эссе на эту тему

География

Представьте,что на землю прилетели инопланетяне какие бы вопрлсы вы им задали?какие ответы вы хотели бы от них услышать? напишите эссе на эту тему

Автор: Гость