Добрый вечер!!! Помогите срочно, пожалуйста!!!! Упр 3.

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Добрый вечер!!! Помогите срочно, пожалуйста!!!! Упр 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленеет(зелень),  в лесу (лес),  трава(травы), тропинки (тропы), в темноте (тёмный), белеют (бел), берёзки(берёза), запоздал (поздний), сбежать (бег),  по зелёной(зелень), поломанной (поломка).  Вроде бы всё.
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