Добрый вечер!!! Помогите срочно, пожалуйста!!!! Упр 3.

Гость: Гость:

Зеленеет(зелень), в лесу (лес), трава(травы), тропинки (тропы), в темноте (тёмный), белеют (бел), берёзки(берёза), запоздал (поздний), сбежать (бег), по зелёной(зелень), поломанной (поломка). Вроде бы всё.