Чем знаменит Лжедмитрий 1? ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ ПРОШУ)))
История
Чем знаменит Лжедмитрий 1? ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ ПРОШУ)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лжедми́трий I, официально именовавший себя царевич (затем царь) Дмитрий Иванович[1][2], в сношениях с иностранными государствами — Император Димитрий (лат. Demetreus Imperator) (ум. 17 (27) мая 1606), — царь Россиис 1 (11) июня 1605 года по 17 (27) мая 1606 года, по устоявшемуся в историографии мнению — самозванец, выдававший себя за чудом спасшегося младшего сына Ивана IV Грозного — царевича Дмитрия. Первый из трёх самозванцев, именовавших себя сыном Ивана Грозного, претендовавших на российский престол (см. также Лжедмитрий II и Лжедмитрий III).
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