Объединение ремёслиников одной спецальности

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Объединение ремёслиников одной спецальности
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Гость:
Если тебе нужен термин,который подходит под твоё описание,то это цехи
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