Помогите сделать пример с дробями по действиям (10 4/10 : 5 - 6,125 * 2/25 + 3/16 * 0,16) * 5/17
Математика
Помогите сделать пример с дробями по действиям (10 4/10 : 5 - 6,125 * 2/25 + 3/16 * 0,16) * 5/17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 4/10 : 5 - 6 125/1000 * 2/25 +3/16 * 16/100 = 104/10 *1/5 - 6125/1000 * 2/25+ 3/16 * 16/100 = 104/50 - 49/100 + 3/100 = 208/100 - 49/100 + 3/100 =159/100 + 3/100 = 162/100 = 1,62
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