Помогите пожалуйста ответить на вопрос что такое безбилетный пассажир? как назыв??ется темно красный цвет? человек который мало знает? особенно ценимый человеком задушевный?

Русский язык
Помогите пожалуйста ответить на вопрос что такое безбилетный пассажир? как назыв??ется темно красный цвет? человек который мало знает? особенно ценимый человеком задушевный?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такой фильм и книга Георгия Данелия. Бордовый. Невежда. Разговор.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Краткое содержание Золушка
Ответить
Биология
Сравни систематические еденицы двух царств растений и животных . выдели общие единицы и охарактиризуй отличающиеся
Ответить
Геометрия
Який вид кута що лежить проти більшої сторони трикутника зі сторонами 4 см, 7 см, 9 с???
Ответить
Русский язык
40 балов написать сочинение на одну из тем 1. Об этом фразеологизме хочется расск??зать 2. Фразеологизмы-свидетели истории народа. 3. Эти ...
Ответить
Русский язык
Укажите вариант в котором на месте пропуска пишется одна и таже буква А )запрост... дочист... Б)зажив... искос... В) воедин...набел... Г)добел.. из...
Ответить