Помогите пожалуйста ответить на вопрос что такое безбилетный пассажир? как назыв??ется темно красный цвет? человек который мало знает? особенно ценимый человеком задушевный?

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Помогите пожалуйста ответить на вопрос что такое безбилетный пассажир? как назыв??ется темно красный цвет? человек который мало знает? особенно ценимый человеком задушевный?

Автор: Гость