Помогите пожалуйста ответить на вопрос что такое безбилетный пассажир? как назыв??ется темно красный цвет? человек который мало знает? особенно ценимый человеком задушевный?
Русский язык
Помогите пожалуйста ответить на вопрос что такое безбилетный пассажир? как назыв??ется темно красный цвет? человек который мало знает? особенно ценимый человеком задушевный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть такой фильм и книга Георгия Данелия. Бордовый. Невежда. Разговор.
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