Який вид кута що лежить проти більшої сторони трикутника зі сторонами 4 см, 7 см, 9 с???
Геометрия
Який вид кута що лежить проти більшої сторони трикутника зі сторонами 4 см, 7 см, 9 с???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравним сумму квадратов меньших сторон и квадрата наибольшей. 4²+7² = 16+49 = 65, 9² = 81, то есть больше суммы. Поэтому угол против стороны 9 см тупой.
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