40 балов написать сочинение на одну из тем 1. Об этом фразеологизме хочется расск??зать 2. Фразеологизмы-свидетели истории народа. 3. Эти фразеологизмы создали писатели. 4.Эти фразеологизмы стали пословицами. только укаж...

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40 балов написать сочинение на одну из тем 1. Об этом фразеологизме хочется расск??зать 2. Фразеологизмы-свидетели истории народа. 3. Эти фразеологизмы создали писатели. 4.Эти фразеологизмы стали пословицами. только укажите на какую тему вы пишете плииз, помогите

Автор: Гость