40 балов написать сочинение на одну из тем 1. Об этом фразеологизме хочется расск??зать 2. Фразеологизмы-свидетели истории народа. 3. Эти фразеологизмы создали писатели. 4.Эти фразеологизмы стали пословицами. только укаж...

Русский язык
40 балов написать сочинение на одну из тем 1. Об этом фразеологизме хочется расск??зать 2. Фразеологизмы-свидетели истории народа. 3. Эти фразеологизмы создали писатели. 4.Эти фразеологизмы стали пословицами. только укажите на какую тему вы пишете плииз, помогите
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Гость:
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