Краткое содержание Золушка

Гость: Гость:

Новая жена почтенного человека невзлюбила его добрую и красивую дочь. Отца девушки мачеха держала под каблуком, поэтому Золушка, за которую некому было заступиться, была у злой женщины и двух ее дочерей на правах служанки, а все свободное время проводила на ящике с золой. Когда король устроил бал, разодетые сестры поехали во дворец. Золушка помогла им собраться, а после отъезда разрыдалась. Появилась крестная — фея, которая превратила тыкву в карету, мышей — в лошадей, крысу — в кучера, ящериц — в лакеев, а Золушкино старое платье — в роскошный наряд, а еще подарила ей хрустальные туфельки, правда, взяла обещание, что девушка вернется до полуночи. Золушка стала королевой бала, но про сестер не забыла — пообщалась с ними и угостила фруктами (они не узнали в красавице замарашку-сестру). Принц влюбился в прекрасную незнакомку. В 23:45 Золушка убежала и, заспанная, встретила сестер. На следующий день все таким же образом появились во дворце. Убегая, Золушка потеряла туфельку. Принц долго ищет обладательницу изящной обувки. Туфелька пришлась впору лишь Золушке, на которую обратил внимание придворный кавалер. Она простила сестрам все обиды и вышла замуж за принца.